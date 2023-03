Serie A femminile, il Milan ripreso dalla Fiorentina al 95? (3-3) (Di domenica 26 marzo 2023) Al “Tardini” Kresche protagonista tra i pali, poi Tomaselli firma l’1-0 sul Parma e il 200° gol del Sassuolo in A Leggi su itasportpress (Di domenica 26 marzo 2023) Al “Tardini” Kresche protagonista tra i pali, poi Tomaselli firma l’1-0 sul Parma e il 200° gol del Sassuolo in A

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? Parma ???? ?? ???? Sassuolo ?? TimVision • 12.30 ?? Live testuale:… - FIGCfemminile : ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? Milan ?? ?? ?? Fiorentina ?? TimVision • Ore 14.30 ?? Live testuale:… - sa_ambro : RT @massisacchi: Il sistema calcio vuole affossare l’unica società che ha investito in impianto, sede, campi di allenamento, seconda squadr… - Maurizi96282964 : @raffaelecaru Ti stai umiliando prendendotela anche con il calcio femminile. Forse non hai mai visto una partita de… - sa_ambro : RT @massisacchi: Il sistema calcio vuole affossare l’unica società che ha investito in impianto, sede, campi di allenamento, seconda squadr… -