Serie A e non solo, svolta storica nel mondo del calcio: cambia la durata delle partite (Di domenica 26 marzo 2023) I maxi recuperi assegnati durante il Mondiale in Qatar avevano lasciato non poche perplessità, sia per utilizzo che per le modalità con cui veniva stabilito. Adesso, invece, diventeranno un’abitudine: dal primo luglio 2023 il tempo di recupero aumenterà, ma ciò dipenderà esclusivamente dal numero dei gol che verranno messi a segno durante il match. Recupero, rivoluzione in arrivo: cambia la regola! L’IFAB, International Football Association Board, è andata infatti a ritoccare la regola numero 7 del regolamento, quella appunto riguardante i minuti di recupero. Nell’elenco delle cause che possono portare ad un prolungamento del match è stata inserita la voce “Festeggiamenti per i gol“. Inizialmente, questa categoria rientrava di “Altre motivazioni“, mentre da adesso sarà a tutti gli effetti uno dei fattori che poi inciderà sul recupero, così come già ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) I maxi recuperi assegnati durante il Mondiale in Qatar avevano lasciato non poche perplessità, sia per utilizzo che per le modalità con cui veniva stabilito. Adesso, invece, diventeranno un’abitudine: dal primo luglio 2023 il tempo di recupero aumenterà, ma ciò dipenderà esclusivamente dal numero dei gol che verranno messi a segno durante il match. Recupero, rivoluzione in arrivo:la regola! L’IFAB, International Football Association Board, è andata infatti a ritoccare la regola numero 7 del regolamento, quella appunto riguardante i minuti di recupero. Nell’elenco delle cause che possono portare ad un prolungamento del match è stata inserita la voce “Festeggiamenti per i gol“. Inizialmente, questa categoria rientrava di “Altre motivazioni“, mentre da adesso sarà a tutti gli effetti uno dei fattori che poi inciderà sul recupero, così come già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? 'Le carte segrete non hanno alcun valore” ?? La #Juventus fa il punto sulla situazione giudiziaria - tuttosport : ??? #Juventus, firme e fatti ?? Ecco perché le carte non spaventano - ZZiliani : Ora, premesso che non si capisce perchè di colpo sia diventato Maradona: ma come deve dirvelo #Rabiot? Deve dirvi q… - luigimonfredi : Secondo me mancini non sa leggere gli organici della serie A. E i problemi li abbiamo a centrocampo non in attacc… - JimmyKay2 : @SerieA Bisogna cambiare, bisogna tornare ad avere almeno 9 giocatori italiani su 11 per squadra di Serie A. Poi su… -