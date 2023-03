Selvaggia Lucarelli umilia Francesca Fagnani: “Belve? Urgenza di frasi ad effetto” (Di domenica 26 marzo 2023) È tempo di bilanci per Belve ora che la nuova stagione è ufficialmente conclusa. Un ottimo risultato per Francesca Fagnani, la quale ha potuto giovare della prima serata per ottenere più ascolti al suo show. La maggior parte dei telespettatori ha apprezzato l’operato, ma c’è chi si dice insodisfatto. Tra questi spunta Selvaggia Lucarelli, la quale non ha speso parole positive per il format e ha analizzato piuttosto il bisogno forzato di emergere della conduttrice. Selvaggia Lucarelli: il resoconto su Belve Tra i tanti complimenti giunti a Francesca Fagnani per l’edizione appena conclusa di Belve, spunta l’aspra critica di Selvaggia Lucarelli: “Ho aspettato il termine ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 marzo 2023) È tempo di bilanci perora che la nuova stagione è ufficialmente conclusa. Un ottimo risultato per, la quale ha potuto giovare della prima serata per ottenere più ascolti al suo show. La maggior parte dei telespettatori ha apprezzato l’operato, ma c’è chi si dice insodisfatto. Tra questi spunta, la quale non ha speso parole positive per il format e ha analizzato piuttosto il bisogno forzato di emergere della conduttrice.: il resoconto suTra i tanti complimenti giunti aper l’edizione appena conclusa di, spunta l’aspra critica di: “Ho aspettato il termine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Come una Selvaggia Lucarelli qualunque @nelloscavo fa il bullo con #AriannaCiccone con chi gli chiede di rispondere… - noemiland7 : @SicilianoSum A giudicare da ciò che pensa Selvaggia Lucarelli, considerando che il suo parere mi sembra basato sul… - GrouseHazel : @fattoquotidiano Il premio speciale è riservato ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Se penso a quello che Selvagg… - laltraguanciama : RT @PopuliNon: Per non dimenticare.....???? VORREI UN VIRUS CHE TI MANGIA GLI ORGANI IN DIECI MINUTI RIDUCENDOTI A UNA POLTIGLIA VERDASTRA C… - ClasseAudace : @MarkReedRossi @micheleboldrin attenzione: ritwittatore di selvaggia lucarelli -