Sei Nazioni femminile 2023 | l’Italia perde all’esordio | a Parma passa la Francia

(Di domenica 26 marzo 2023) L‘Italiain casa contro la22-12 nella prima giornata del Sei. Partita di sacrificio per le ragazze di Raineri, alla prima sulla panchina azzurra dopo la fine del ciclo di Di Giandomenico durato ben 13 anni, che mettono la testa avanti nel primo tempo e restano sempre in scia delle francesi nel secondo tempo. Nel finale le azzurre devono cedere alla superiorità dellando la partita d’esordio nella manifestazione. Si chiude con questa partita la prima giornata del Sei. Classifica che recita Inghilterra, Galles ein testa con 5 punti e Italia, Irlanda e Galles appaiate a 0 punti. Il rugbytornerà in campo prossima settimana tra l’1 e il 2 aprile ...

00 Trento - Derthona 73 - 75 20:30 Pesaro - Brescia 88 - 79 Visualizza Lega Basket Serie A BASKET - SERIE A2 20:30 Urania - JB Monferrato 75 - 67 RUGBY -13:30 Scozia - Italia 26 - 14 15:...Iniziato con la partita Italia - Francia, allo stadio Lanfranchi di Parma, il torneo deldi rugby femminile. Si tratta della prima uscita ufficiale del c.t. Giovanni Raineri alla guida delle Azzurre che a febbraio avevano vinto un test non ufficiale contro la Spagna, a ...

LIVE Italia-Francia 7-8, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: francesi in inferiorità numerica per 10 minuti OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:57 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, incontro valido per la prima giornata del Sei Nazioni femminile 2023. Appuntamento al pro ...Si è chiusa la prima giornata del TikTok Sei Nazioni femminile 2023 di rugby e a Parma sono scese in campo l’Italia e la Francia. Match subito difficilissimo per le azzurre del nuovo coach Giovanni Ra ...