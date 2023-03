Se hai una di queste auto fai attenzione: sono le più rubate in assoluto in Italia (Di domenica 26 marzo 2023) Il problema dei furti auto in Italia è alle stelle, ci sono però dei modelli che, più di altri, sono particolarmente presi di mira e richiedono massima attenzione. Il settore automobilistico ha già subito dei colpi importanti, prima la pandemia e quindi il blocco della produzione, poi il rallentamento dovuto alla mancanza di pezzi durante la guerra, il sopravvento del mercato usato proprio per l’impossibilità di reperire vetture e ora anche i furti che sono addirittura raddoppiati. Le auto più rubate (grantennistoscana)Le stime ufficiali sono veramente drammatiche e parlano di numeri che hanno subito una vera e propria impennata nell’ultimo periodo, focalizzandosi in particolare su alcune tipologie di vetture. Non ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 marzo 2023) Il problema dei furtiinè alle stelle, ciperò dei modelli che, più di altri,particolarmente presi di mira e richiedono massima. Il settoremobilistico ha già subito dei colpi importanti, prima la pandemia e quindi il blocco della produzione, poi il rallentamento dovuto alla mancanza di pezzi durante la guerra, il sopravvento del mercato usato proprio per l’impossibilità di reperire vetture e ora anche i furti cheaddirittura raddoppiati. Lepiù(grantennistoscana)Le stime ufficialiveramente drammatiche e parlano di numeri che hanno subito una vera e propria impennata nell’ultimo periodo, focalizzandosi in particolare su alcune tipologie di vetture. Non ...

