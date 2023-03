Scoppia un incendio in un'abitazione nel padovano, morta una donna (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Una donna morta, il marito e i due figli estratti in vita. E' il primo bilancio dell'incendio seguito da un'esplosione che ha interessato una abitazione singola su due piani a Sant'Urbano in provincia di Padova. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e Usar (Urban search and rescue). Il rogo è ancora in corso. Leggi su agi (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Una donna, il marito e i due figli estratti in vita. E' il primo bilancio dell'seguito da un'esplosione che ha interessato unasingola su due piani a Sant'Urbano in provincia di Padova. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e Usar (Urban search and rescue). Il rogo è ancora in corso.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Scoppia un incendio in un'abitazione nel padovano, morta una donna - YouTvrs : Nuovo articolo - Scoppia l'incendio nell'appartamento: provvidenziale intervento dei pompieri - - horanvojcee : Vero vai pure a fare quello che twitta le cose, tanto l’incendio scoppia pure dove lavori quidni FANCULO TORNA ALLA 118 - IberionWeston : @repubblica Magari je scoppia in casa, l'incendio. - mariaprodi : Se sei a capo del governo e scoppia un incendio non devi ridere e fare battute sul fatto che non l'hai appiccato tu… -