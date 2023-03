Scoperto quadro inedito di Pollock, il ritrovamento da 50 milioni di dollari in Bulgaria: sul retro la dedica a una diva di Hollywood (Di domenica 26 marzo 2023) Destinata al mercato nero, un’opera inedita attribuita al grande pittore espressionista statunitense Jackson Pollock è stata rinvenuta nella capitale bulgara Sofia. La scoperta è avvenuta a seguito di un’operazione congiunta tra il Servizio nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata (Gdbop) e i servizi speciali greci. L’Interpol ha coordinato poi tutti i passaggi nell’ambito di un’attività volta a prevenire il traffico illecito di beni culturali. Il quadro Scoperto lo scorso febbraio era rimasto nascosto nell’abitazione di un bulgaro a Sofia e, secondo le prime valutazioni degli esperti, il suo valore sarebbe superiore ai 50 milioni di dollari. A far sapere del ritrovamento sono state le autorità bulgare che per ora non hanno diffuso descrizioni o foto del ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Destinata al mercato nero, un’opera inedita attribuita al grande pittore espressionista statunitense Jacksonè stata rinvenuta nella capitale bulgara Sofia. La scoperta è avvenuta a seguito di un’operazione congiunta tra il Servizio nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata (Gdbop) e i servizi speciali greci. L’Interpol ha coordinato poi tutti i passaggi nell’ambito di un’attività volta a prevenire il traffico illecito di beni culturali. Illo scorso febbraio era rimasto nascosto nell’abitazione di un bulgaro a Sofia e, secondo le prime valutazioni degli esperti, il suo valore sarebbe superiore ai 50di. A far sapere delsono state le autorità bulgare che per ora non hanno diffuso descrizioni o foto del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solospettacolo : A Sofia scoperto quadro attribuito a Jackson Pollock - fisco24_info : A Sofia scoperto quadro attribuito a Jackson Pollock: Valutato oltre 50 mln dollari. Era destinato al mercato nero - Rebu991 : Questo non c’è mai stato per i figli, la madre s’è fatta un culo quadro per crescerli e, dopo che ha scoperto di av… -