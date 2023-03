Scontro tra auto | sei morti nel Trapanese

Leggi su agi

(Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Un tremendo impatto fra dueè costato la vita a sei persone, sulla strada provinciale 16, nel territorio di Custonaci (Trapani): loè avvenuto su un rettilineo in località Lentina, che conduce all'innesto con la strada statale 187, proprio verso Custonaci. A bordo delle due, un Fiat Doblò e una Alfa Romeo 156, c'erano sette persone: quattro uomini e due donne sono stati estratti - non senza difficoltà - già, il settimo passeggero, un uomo, versa in condizioni disperate. Il bilancio dell'incidente, uno dei più gravi mai accaduti in Sicilia, potrebbe dunque ulteriormente aggravarsi. Non si conosce allo stato l'identità delle vittime: ancora frammentaria pure la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.