Scontro frontale tra auto: sei persone muoiono nel Trapanese

Incidente mortale nel Trapanese. Il tragico bilancio dello schianto avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci è di sei morti, quattro uomini e due donne, e di un ferito in gravi condizioni. Nello Scontro frontale violentissimo tra una Doblò e una Alfa 156, sette persone sono rimaste coinvolte. Sono in corso le operazioni da parte di due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo.

