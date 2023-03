Scontra tra auto | sei morti nel Trapanese

(Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Un tremendo impatto fra dueè costato la vita a sei persone, sulla strada provinciale 16, nel territorio di Custonaci (Trapani): lo scontro è avvenuto su un rettilineo in località Lentina, che conduce all'innesto con la strada statale 187, proprio verso Custonaci. A bordo delle due, un Fiat Doblò e una Alfa Romeo 156, c'erano sette persone: quattro uomini e due donne sono stati estratti - non senza difficoltà - già, il settimo passeggero, un uomo, versa in condizioni disperate. Il bilancio dell'incidente, uno dei più gravi mai accaduti in Sicilia, potrebbe dunque ulteriormente aggravarsi. Non si conosce allo stato l'identità delle vittime: ancora frammentaria pure la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.

Incidente a Custonaci, scontro frontale tra due auto nel Trapanese: sei morti e un ferito Corriere della Sera

Un Doblò e un'Alfa Romeo 159, per cause che ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violentissimo. Le due vetture si sono ridotte ad un ammasso di lamiere. E' stato ...Lo scontro violento tra due auto ha provocato un incidente mortale con un gravissimo bilancio, quello di sei morti e un ferito.