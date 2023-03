Sci di fondo oggi | 20 km Lahti 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 26 marzo 2023) Ci siamo: la Coppa del Mondo di sci diarrivaall’ultima domenica. Asi chiude il cerchio con la 20 km con partenza di massa a tecnica classica: alle ore 11:00 lafemminile, alle ore 12:45 la corrispondente competizione maschile. Si era partiti dalla Finlandia a novembre, e a marzo in Finlandia si chiude. Con quasi tutte le Coppe di specialità già assegnate, c’è un’unica incertezza, quella legata alla rassegna distance, poiché Kerttu Niskanen ha 22 punti di vantaggio su Jessie Diggins. Saprà l’americana recuperarli alla finlandese? Non appare affare facile, ma il tentativo ci sarà. In casa Italia tutto fondamentalmente va in funzione di un tentativo di ottenere un punto esclamativo proprio in chiusura, e le chance per farlo sono buone considerato cosa si è visto nell’annata. Sci di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sci di Fondo, Federico Pellegrino è quarto nella classifica di Coppa del Mondo - infoitsport : Sci di Fondo - Klæbodomina e fa 20! Mocellini squalificato dopo aver sfiorato la finale - infoitsport : Sci di fondo: Federico Pellegrino diciottesimo nella Sprint tl di Lahti - neveitaliasport : RT @neveitalia: Cala il sipario sulla CdM di sci di fondo: le mass start 20 km TC di Lahti chiudono la stagione 2022/2023 #XCSki #nordicski… - neveitalia : Cala il sipario sulla CdM di sci di fondo: le mass start 20 km TC di Lahti chiudono la stagione 2022/2023 #XCSki… -

Dopo aver conquistato la terza posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo, a Federico Pellegrino non riesce la scalata al podio nella graduatoria di specialità. Nella sprint a tecnica ...Appassionata didi, le ultime gare nei primi mesi del 2018 quando sono iniziati i dolori. Poi la diagnosi e le cure. "Anche se non riusciva ad allenarsi per lei loclub è rimasto un ...Johannes Hoesflot Klaebo non si ferma e vince anche la sprint in tecnica classica di Lahti (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 didi. Il fuoriclasse norvegese in finale ha regolato lo svedese Calle Halfvarsson e il connazionale Erik Valnes che ha completato il podio. In casa Italia il migliore era stato Simone ...

Ci siamo: la Coppa del Mondo di sci di fondo arriva oggi all’ultima domenica. A Lahti si chiude il cerchio con la 20 km con partenza di massa a tecnica classica: alle ore 11:00 la gara femminile, alle ...Johannes Klæbo ha vinto anche la sprint maschile in tecnica classica di Lahti, collezionando il successo numero 19 in stagione. Il dominatore della stagione di Coppa del Mondo ha controllato con sicur ...