Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2023: Kalvaa vince la mass start 20 km, Pittin 30^ (Di domenica 26 marzo 2023) La mass start sulla distanza di 20 km a tecnica classica in programma a Lahti (Finlandia), ultima gara della Coppa del Mondo 2022/2023, vede trionfare la norvegese Kalvaa. Grande volata di testa dell’atleta scandinava, che riesce ad avere la meglio sulla svedese Sundling, seconda. Completa il podio la tedesca Hennig, mentre masticano amaro le altre tre atlete che avevano partecipato allo sprint finale. Si tratta di Andersson, quarta, Niskanen, quinta, e Karlsson, sesta. La miglior italiana è Cristina Pittin, 30esima a 2’01”. Poco distanti Caterina Ganz, 32esima a 2’02”, e Francesca Franchi, 35esima a 2’24”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Lasulla distanza di 20 km a tecnica classica in programma a(Finlandia), ultima gara delladel2022/, vede trionfare la norvegese. Grande volata di testa dell’atleta scandinava, che riesce ad avere la meglio sulla svedese Sundling, seconda. Completa il podio la tedesca Hennig, mentre masticano amaro le altre tre atlete che avevano partecipato allo sprint finale. Si tratta di Andersson, quarta, Niskanen, quinta, e Karlsson, sesta. La miglior italiana è Cristina, 30esima a 2’01”. Poco distanti Caterina Ganz, 32esima a 2’02”, e Francesca Franchi, 35esima a 2’24”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Scidifondo, Coppa del Mondo #Lahti2023: #Kalvaa vince la mass start 20 km, #Pittin 30^ - Davide_peacock : Ho visto un minuto di Riders parade, poi ho preferito passare allo sci di fondo che è finito in tempo per vedere la… - Gabriel23322863 : Io tutte le elucubrazioni linguistiche di #Bragagna nello sci di fondo e nell'atletica non le sopporto più! @RaiSport - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - Dahlqvist, coppa sprint senza vittorie grazie al sacrificio delle compagne; Fähndrich scoppia in lacrime ht… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Tiril Udnes Weng: 'La Coppa non era nei miei pensieri più remoti, è irreale' -