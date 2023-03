Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2023: Johannes Hoesflot Klaebo vince la 20 km tc mass start, a Paal Golberg la classifica distance (Di domenica 26 marzo 2023) La 20 km maschile mass start in tecnica classica disputata a Lahti, in Finlandia, che ha chiuso la Coppa del Mondo di sci di fondo, ha visto il successo del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo davanti al connazionale Paal Golberg ed allo svedese William Poromaa. In casa Italia vanno a punti Federico Pellegrino, 22°, Dietmar Noeckler, 27°, Francesco De Fabiani, 29°, Simone Daprà, 32°, e Davide Graz, 35°, mentre non ce la fa Paolo Ventura, 53°. Il norvegese Paal Golberg vince la Coppa del Mondo distance. L’interesse odierno, con 130 punti a disposizione, era tutto per la graduatoria ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) La 20 km maschilein tecnica classica disputata a, in Finlandia, che ha chiuso ladeldi sci di, ha visto il successo del norvegesedavanti al connazionaleed allo svedese William Poromaa. In casa Italia vanno a punti Federico Pellegrino, 22°, Dietmar Noeckler, 27°, Francesco De Fabiani, 29°, Simone Daprà, 32°, e Davide Graz, 35°, mentre non ce la fa Paolo Ventura, 53°. Il norvegeseladel. L’interesse odierno, con 130 punti a disposizione, era tutto per la graduatoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Scidifondo, mass start maschile 20 km #Lahti: #Klaebo da record, #Pellegrino 22° - RisparmioG : Prima Coppa del Mondo della carriera per Tiril Udnes Weng nello sci di fondo - luciaguglielmi : Prima Coppa del Mondo della carriera per Tiril Udnes Weng nello sci di fondo - AngoloNews2018 : Prima Coppa del Mondo della carriera per Tiril Udnes Weng nello sci di fondo - filadelfo72 : Prima Coppa del Mondo della carriera per Tiril Udnes Weng nello sci di fondo -