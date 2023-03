Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2023: Anne Kjersti Kalvaa vince la 20 km tc mass start, a Kerttu Niskanen la classifica distance (Di domenica 26 marzo 2023) La 20 km femminile mass start in tecnica classica disputata a Lahti, in Finlandia, che chiude la Coppa del Mondo di sci di fondo, registra il successo della norvegese Anne Kjersti Kalvaa davanti alla svedese Jonna Sundling ed alla tedesca Katharina Hennig. In casa Italia vanno a punti Cristina Pittin, 30ma, Caterina Ganz, 32ma, e Francesca Franchi, 35ma. La finlandese Kerttu Niskanen vince la Coppa del Mondo distance. L’interesse odierno era tutta per la graduatoria distance, in cui la finlandese Kerttu Niskanen partiva con 22 punti di vantaggio sulla statunitense Jessie Diggins, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) La 20 km femminilein tecnica classica disputata a, in Finlandia, che chiude ladeldi sci di, registra il successo della norvegesedavanti alla svedese Jonna Sundling ed alla tedesca Katharina Hennig. In casa Italia vanno a punti Cristina Pittin, 30ma, Caterina Ganz, 32ma, e Francesca Franchi, 35ma. La finlandeseladel. L’interesse odierno era tutta per la graduatoria, in cui la finlandesepartiva con 22 punti di vantaggio sulla statunitense Jessie Diggins, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Scidifondo, Coppa del Mondo #Lahti2023: #Kalvaa vince la mass start 20 km, #Pittin 30^ - Davide_peacock : Ho visto un minuto di Riders parade, poi ho preferito passare allo sci di fondo che è finito in tempo per vedere la… - Gabriel23322863 : Io tutte le elucubrazioni linguistiche di #Bragagna nello sci di fondo e nell'atletica non le sopporto più! @RaiSport - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di fondo - Dahlqvist, coppa sprint senza vittorie grazie al sacrificio delle compagne; Fähndrich scoppia in lacrime ht… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Tiril Udnes Weng: 'La Coppa non era nei miei pensieri più remoti, è irreale' -