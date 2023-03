Sci alpino | Goggia | “L’importante è partecipare? Non è un mio motto”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023) Sofia, terminata la stagione di Coppa del Mondo, è stata questa sera ospite della trasmissione “Che tempo che fa” su Rai 3. “Vorrei diventare una sciatrice migliore, soprattutto nella tecnica e nel controllo.? Non è un mioè fare sempre il meglio e dare tutto di se stessi. La discesa libera ti permette, facendo le prove, di capire bene i vari tracciati e di costruire i vari passaggi con calma, visualizzandoli anche durante la notte, prima di andare a letto”, ha spiegato la campionessa azzurra.è poi tornata sull’infortunio alla mano dal quale è tornata in tempi record: “A St.Moritz mi sono rotta la mano alla quarta porta. Poi sono andata di corsa a Milano, arrivando intorno alle 3 del pomeriggio, per un intervento chirurgico ...