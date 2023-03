Scherma, Coppa del Mondo 2023: spadisti azzurri sconfitti agli ottavi. A Buenos Aires vince l’Ungheria (Di domenica 26 marzo 2023) l’Ungheria vince una sorprendente prova a squadre nella tappa di Coppa del Mondo a Buenos Aires. Tutte le favorite escono abbastanza presto dal tabellone, con tre delle prime quattro teste di serie (Francia, Italia e Corea del Sud) che perdono agli ottavi. In finale gli ungheresi si sono imposti sul Venezuela per 32-26. Al terzo posto ha concluso la Repubblica Ceca, che ha superato per 45-33 il Kazakistan. Brutta prestazione per l’Italia, che si è fermata, come detto, addirittura agli ottavi di finale. Il quartetto composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara è stato sorprendentemente sconfitto proprio dal Kazakistan con il punteggio di 45-40. Una giornata veramente da dimenticare per ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)una sorprendente prova a squadre nella tappa didel. Tutte le favorite escono abbastanza presto dal tabellone, con tre delle prime quattro teste di serie (Francia, Italia e Corea del Sud) che perdono. In finale gli ungheresi si sono imposti sul Venezuela per 32-26. Al terzo posto ha concluso la Repubblica Ceca, che ha superato per 45-33 il Kazakistan. Brutta prestazione per l’Italia, che si è fermata, come detto, addiritturadi finale. Il quartetto composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara è stato sorprendentemente sconfitto proprio dal Kazakistan con il punteggio di 45-40. Una giornata veramente da dimenticare per ...

