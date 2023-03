Scherma, Coppa del Mondo 2023: le spadiste azzurre concludono terze a Nanchino (Di domenica 26 marzo 2023) L’Italia sale sul podio nella prova a squadre della Coppa del Mondo di spada femminile a Nanchino. Il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola ha concluso al terzo posto, confermandosi ai vertici mondiali della disciplina. Le azzurre si sono fermate in semifinale per mano della Francia, che si è imposta con il punteggio di 36-27. Le transalpine hanno poi conquistato la vittoria, superando nell’ultimo atto la Corea del Sud per 45-35. Le asiatiche in precedenza aveva battuto la Polonia nell’altra semifinale. L’Italia si è presa poi il terzo posto, battendo nella finalina la Polonia per 45-36. In precedenza Fiamingo e compagne avevano battuto nei quarti di finale l’Ungheria per 45-36. Il cammino della squadra italiana era iniziato negli ottavi di finale con il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) L’Italia sale sul podio nella prova a squadre delladeldi spada femminile a. Il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola ha concluso al terzo posto, confermandosi ai vertici mondiali della disciplina. Lesi sono fermate in semifinale per mano della Francia, che si è imposta con il punteggio di 36-27. Le transalpine hanno poi conquistato la vittoria, superando nell’ultimo atto la Corea del Sud per 45-35. Le asiatiche in precedenza aveva battuto la Polonia nell’altra semifinale. L’Italia si è presa poi il terzo posto, battendo nella finalina la Polonia per 45-36. In precedenza Fiamingo e compagne avevano battuto nei quarti di finale l’Ungheria per 45-36. Il cammino della squadra italiana era iniziato negli ottavi di finale con il ...

L'urlo di Tardelli per l'onestà della Adosini ... campionessa di scherma nota per l'episodio di fair play che l'ha vista protagonista virtuosa il mese scorso, quando ha scelto di rinunciare alla vittoria e far ridisputare l'incontro di Coppa del ... Scherma, CdM spada maschile 2023: Cuomo chiude 6° a Buenos Aires Valerio Cuomo è il migliore degli azzurri nella prova individuale di s pada maschile a Buenos Aires , tappa della Coppa del Mondo 2022/2023. Il campano, reduce dal bronzo nel Grand Prix di Budapest, anche in questo fine settimana ha messo in mostra i suoi miglioramenti costanti. Passato attraverso il tabellone di ... Scherma, CDM sciabola: Curatoli, Gallo e Cavaliere fanno poca strada COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE - Budapest (Ungheria), 25 marzo 2023 Tabellone da 16 Gu (Kor) b. Torre (ITA) 15 - 11 Tabellone da 32 Torre (ITA) b. Dolegiewicz (Usa) 15 - 7 Homer (Usa) b. Repetti (... Scherma paralimpica: le Fiamme oro vincono in Coppa del mondo Poliziamoderna.it Scherma, Coppa del Mondo 2023: le spadiste azzurre concludono terze a Nanchino L'Italia sale sul podio nella prova a squadre della Coppa del Mondo di spada femminile a Nanchino. Il quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola ... L'urlo di Tardelli per l'onestà della Adosini L'urlo sportivo più famoso e quel gesto silenzioso che è forte quasi quanto un urlo. Al Palazzo di Vetro dell'Onu, l'orgoglio italiano è rappresentato in questi giorni da Marco Tardelli e da Mariaclot ...