Scherma, Coppa del Mondo 2023: la Corea del Sud vince a Budapest, sciabolatori azzurri fuori agli ottavi (Di domenica 26 marzo 2023) All'ultima stoccata la Corea del Sud si prende la vittoria nella prova a squadre della Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest. Gli asiatici, al terzo successo stagionale, si sono imposti per 45-44 contro la Germania in una finale davvero combattutissima e con i tedeschi che erano stati capaci anche di rimontare sei stoccate di ritardo. Completano il podio i padroni di casa dell'Ungheria, che hanno piegato nella finalina la Romania per 45-38. I magiari erano stati sconfitti in semifinale dalla Germania per 45-43, nonostante un recupero clamoroso di Aron Szilagyi. La Romania, invece, era stata battuta nettamente dalla Corea del Sud per 45-30. Il cammino dell'Italia si era interrotto già agli ottavi di finale. Per il quartetto azzurro (Luca Curatoli, Michele ...

