Scelta Lavinia Uomini e Donne, finalmente c'è la data (Di domenica 26 marzo 2023) Scelta Lavinia Uomini e Donne: ora c'è la data. Oggi si sono registrate nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. C'è una novità importante per quanto riguarda il trono di Lavinia Mauro. La marchesa infatti ha annunciato che nella prossima registrazione farà la sua Scelta tra i due corteggiatori ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rosekolors : @angys__ In base alla presenza o meno di #Federico e #Carola sceglierò se guardare la scelta di Lavinia #uominiedonne - sono_stressatx : Pregando che la scelta di Lavinia avvenga prima che quei due partono per la crociera perché li voglio ospiti in studio?? - Lara_is_here : Pregando che la scelta di Lavinia sia Campoli perché io voglio Corvino sul trono - Gossiplive_it : #UominieDonne, la tronista Lavinia annuncia: quando farà la scelta! - EllecomeElle : @uccia0705 Nella storia di U&D le coppie sono sempre partite per i viaggi a scelta già mandata in onda per non fare… -