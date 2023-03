Scarpadoro 2023 | Andrea Soffientini e Claudia Gelsomino si aggiudicano la 16esima edizione

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023) A Vigevano trionfano. La 16^Half Marathon sorride al trentaquattrenne insegnante di informaticache ha bissato il successo del 2015 chiudendo la gara in 1h09’51”, staccando di 32” Azeddine Berrite della società 100 Torri Pavia (1h10’23”), che è diventato con questo piazzamento campione provinciale, e Michele Belluschi della Grottini Team Recanati ASD che ha chiuso col tempo di 1h10’52”. “E’ stata una vittoria sofferta, perché un dolore alla gamba destra mi ha accompagnato per tutto il percorso – ci ha spiegato– per fortuna prima di partire mi sentivo in piena forma e quindi sono riuscito ad arrivare fino alla fine. Nella mia carriera ho cominciato tardi a correre perchè ho giocato a basket ...