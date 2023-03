Sassuolo-Grosseto in tv | data | orario e diretta streaming ottavi Torneo di Viareggio 2023

(Di domenica 26 marzo 2023)sarà visibile in tv? Ecco le informazioni sudella sfida valida per glidi finale deldi. Al campo sportivo Marco Polo disi affrontano i neroverdi e i toscani ed entrambe vogliono raggiungere i quarti. Chi vincerà? La sfida avrà inizio alle ore 15 di martedì 28 marzo,tv onon disponibile,testuale su Sportface. PROGRAMMATABELLONETUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLIRISULTATI E CLASSIFICHE DELIL REGOLAMENTO DELIL ...

Viareggio Cup, gli accoppiamenti degli ottavi di finale Empoli - Sport Recife Torino - MonterosiHonved - Mavlon Rappresentativa serie D - Benevento Sampdoria - Carrarese Bologna -......74.43% 62 Azienda Ospedaliera dei Colli 74.42% Napoli 63 Ospedale della Misericordia74.39%...Santa Croce di Fano 73.37% 77 Ospedale di Circolo - Busto Arsizio 73.23% 78 Ospedale di73....74.43% 62 Azienda Ospedaliera dei Colli 74.42% Napoli 63 Ospedale della Misericordia74.39%...Santa Croce di Fano 73.37% 77 Ospedale di Circolo - Busto Arsizio 73.23% 78 Ospedale di73.

Viareggio Cup: agli Ottavi di Finale sarà Sassuolo-Grosseto US Sassuolo Calcio

Terza giornata in archivio per la Viareggio Cup fra conferme e sorprese. Il Sassuolo concede il bis contro l’Olympique Thessios, ok la Carrarese contro gli ucraini del Rukh che non confermano quanto d ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...