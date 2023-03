Sant'Urbano (Padova), esplosione in una palazzina: morta una donna, in salvo il marito e i due figli (Di domenica 26 marzo 2023) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - esplosione nel Padovano, un morto e tre feriti - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow l'addio a francesco pio Maimone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 marzo 2023) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -nelno, un morto e tre feriti - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow l'addio a francesco pio Maimone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Esplosione e incendio a Sant'Urbano (Padova): il carro funebre arriva alla villetta #sant'urbano #incendio… - CaninoRosita : RT @Agenzia_Ansa: Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all'interno di un'abitazione di Sant'Urbano (Padova) per una pro… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all'interno di un'abitazione di Sant'Ur… - quemper_annick : RT @Agenzia_Ansa: Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all'interno di un'abitazione di Sant'Urbano (Padova) per una pro… - matteotenerone : RT @Agenzia_Ansa: Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all'interno di un'abitazione di Sant'Urbano (Padova) per una pro… -