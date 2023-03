Sant’Urbano (Padova), esplosione con incendio per una fuga di gas: muore una donna, due bambini salvi (Di domenica 26 marzo 2023) Un’esplosione con incendio è avvenuta stamane all’interno di un’abitazione di Sant’Urbano (Padova) per una probabile fuga di gas. Una mamma è morta e due bambini e il papà sono rimasti feriti. La vittima si chiamava Alina Crenicean ed era di origine romena. In Italia da molti anni, si era sposata dieci anni fa con Michelangelo Negrello. La palazzina si trova in via Gorghi. Sul posto i vigili del fuoco, accorsi da Este, Rovigo e Padova. Il padre si trovava già fuori dall’abitazione con i due bambini. Durante le operazioni di spegnimento gli operatori con l’autorespiratore sono entrati in casa trovando la donna. Il medico ne ha dichiarato la morte poco dopo. Il padre e i bambini sono stati visitati dal personale ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Un’conè avvenuta stamane all’interno di un’abitazione di) per una probabiledi gas. Una mamma è morta e duee il papà sono rimasti feriti. La vittima si chiamava Alina Crenicean ed era di origine romena. In Italia da molti anni, si era sposata dieci anni fa con Michelangelo Negrello. La palazzina si trova in via Gorghi. Sul posto i vigili del fuoco, accorsi da Este, Rovigo e. Il padre si trovava già fuori dall’abitazione con i due. Durante le operazioni di spegnimento gli operatori con l’autorespiratore sono entrati in casa trovando la. Il medico ne ha dichiarato la morte poco dopo. Il padre e isono stati visitati dal personale ...

