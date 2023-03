SanNolo 2023, il Festival della canzone di Milano per gli emergenti di tutta Italia: ecco chi ha vinto (Di domenica 26 marzo 2023) Un Festival in una delle zone a Nord di Milano più famose per promuovere musicisti, interpreti ed autori emergenti provenienti non solo dalla capitale della Lombardia, ma da tutta Italia. Si è conclusa ieri, dopo tre giorni di musica e selezioni da parte di giurie di addetti ai lavori, la quinta edizione di SanNolo 2023 con la vittoria della cantautrice Ashes con “Mai apposta”, seguita da Solochiara con “Trovo Tutto Quando Ti Perdo” e Il Solito Dandy con “Dumbo”. SanNolo è organizzato da Lorenzo Campagnari (autore tv di trasmissioni come “X Factor” e presentatore) e Matteo Russo (imprenditore di NoLo), vanta cinque edizioni, sold out – quella in pandemia online nel 2020 è stata vista da 10mila persone collegate in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Unin una delle zone a Nord dipiù famose per promuovere musicisti, interpreti ed autoriprovenienti non solo dalla capitaleLombardia, ma da. Si è conclusa ieri, dopo tre giorni di musica e selezioni da parte di giurie di addetti ai lavori, la quinta edizione dicon la vittoriacantautrice Ashes con “Mai apposta”, seguita da Solochiara con “Trovo Tutto Quando Ti Perdo” e Il Solito Dandy con “Dumbo”.è organizzato da Lorenzo Campagnari (autore tv di trasmissioni come “X Factor” e presentatore) e Matteo Russo (imprenditore di NoLo), vanta cinque edizioni, sold out – quella in pandemia online nel 2020 è stata vista da 10mila persone collegate in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ginugiola : RT @SkyTG24: Torna SanNolo 2023, il festival della canzone di Milano: il programma - ilfoglio_it : E' la Sanremo milanese: 16 canzoni e partecipanti tra i 18 anni e i 25 anni. E' la creatura di Lorenzo Campagnari,… - RadioDueLaghi : Ai nastri di partenza SanNolo 2023, sesta edizione del festival della canzone a Milano, in programma tra il 23 e il… - SkyTG24 : Torna SanNolo 2023, il festival della canzone di Milano: il programma - ale_biamonte : RT @OOOH_Events: Sannolo 2023: la finale è SOLD OUT, biglietti disponibili per le serate del 23 e 24 marzo a Milano! Prendi i biglietti ora… -