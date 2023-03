San Siro, l’agronomo: «Il mese di aprile sarà molto difficile per il campo» (Di domenica 26 marzo 2023) L’agrono di San Siro, Giovanni Castelli, ha parlato del manto erboso di San Siro, in vista di un mese pieno di partite a San Siro Intervistato da L’Interista, Giovanni Castelli, agronomo di San Siro, ha parlato così del manto erboso dello stadio di Milan e Inter. Di seguito le sue parole. «In Inter-Juventus, prima della pausa, il campo era perfetto: abbiamo vinto la sfida. Ringrazio i club per averci permesso di agire in questo modo. Le famose diavolerie tecniche le abbiamo usate prima. Siamo riusciti a gestirle durante la settimana libera. 8-10 giorni di solito sono il minimo sindacale per ottenere i risultati. Ringrazio i club perché hanno condiviso con noi questo percorso di crescita. Nelle prime partite il campo non era a posto, ma hanno tollerato la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) L’agrono di San, Giovanni Castelli, ha parlato del manto erboso di San, in vista di unpieno di partite a SanIntervistato da L’Interista, Giovanni Castelli, agronomo di San, ha parlato così del manto erboso dello stadio di Milan e Inter. Di seguito le sue parole. «In Inter-Juventus, prima della pausa, ilera perfetto: abbiamo vinto la sfida. Ringrazio i club per averci permesso di agire in questo modo. Le famose diavolerie tecniche le abbiamo usate prima. Siamo riusciti a gestirle durante la settimana libera. 8-10 giorni di solito sono il minimo sindacale per ottenere i risultati. Ringrazio i club perché hanno condiviso con noi questo percorso di crescita. Nelle prime partite ilnon era a posto, ma hanno tollerato la ...

