Sampdoria | Stankovic | «Non ho paura | Mihajlovic mi ha detto…»

(Di domenica 26 marzo 2023) Le parole di Dejan Stakovic, allenatore della, sulla stagione della squadra blucerchiata in Serie A Dejan Stakovic ha parlato al Corriere dello Sport della sua esperienza con la. PAROLE – «Non hodell’insuccesso, niente mi spaventa. In carriera ho vinto tanto e perso… ma vuoi chiedermi della, di questa sfida. Naturalmente prima di accettare avevo parlato con Sinisa, conoscevo la situazione della società che era delicata a 360 gradi. “mettiti sotto e fai meno cazzate che puoi” il suo messaggio, un classico. Sono sicuro che mi sarei pentito se non avessi affrontato questa avventura. Ho 44 anni, anche se dovesse finire male sarei ugualmente rispettato. Alla Stella Rossa perdevo ogni tanto, molto poco… Esiste una bilancia, due piatti, da una parte le vittorie, dall’altra le ...

Latorna a Bogliasco elancia la volata salvezza. Dopo cinque giorni di spina staccata il tecnico serbo suona la carica. Il riposo in famiglia a Milano, con i figli Stefan, Filip, ...Laè tornata a Bogliasco. Dejane staff hanno riabbracciato i blucerchiati dopo il successo sul Verona e lo hanno fatto nel pomeriggio con un allenamento tra palestra e campo 2 del '...Dejanè rimasto folgorato sin dal principio. Ha sempre riconosciuto la grandezza dei tifosi della. "Come squadra abbiamo faticato a livello di risultati, ma il pubblico non è mai mancato ...

Abdelhamid Sabiri manda un segnale alla Sampdoria e a Dejan Stankovic. Il centrocampista blucerchiato, impegnato in Nazionale con il Marocco, è tornato in campo e ha trovato anche la via del gol.Stankovic: "José mi tirò fuori un 30 per cento che non pensavo di avere". Su Sinisa: "Uno come Mihajlovic non è replicabile. La Sampdoria ha dei tifosi eccezionali" Sul Napoli: "Il Napoli gioca il ...