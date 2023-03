Samaden, dopo l’addio all’Inter arriva la nuova squadra – SI (Di domenica 26 marzo 2023) dopo l’addio all’Inter, arriva la nuova squadra per il Direttore del Settore Giovanile Roberto Samaden. Secondo quanto riporta SportItalia, infatti, il dirigente è a un passo dall’Atalanta. CAMBIO SOCIETÀ – dopo 33 anni di Inter, il futuro di Roberto Samaden è pronto a cambiare. Ma resterà sempre in Italia. Secondo le ultime notizie, infatti, il dirigente sta per chiudere il suo accordo con l’Atalanta. Pronto per iniziare la sua nuova avventura. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023)laper il Direttore del Settore Giovanile Roberto. Secondo quanto riporta SportItalia, infatti, il dirigente è a un passo dall’Atalanta. CAMBIO SOCIETÀ –33 anni di Inter, il futuro di Robertoè pronto a cambiare. Ma resterà sempre in Italia. Secondo le ultime notizie, infatti, il dirigente sta per chiudere il suo accordo con l’Atalanta. Pronto per iniziare la suaavventura. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... - ErGeometra : Passare dall'Inter al Atalanta...per quale motivo? 'Non era sicuramente un problema di soldi e zero investimenti, e… - Ciocio93 : Quanto mi piacerebbe capire perché Samaden dopo una vita di Inter possa andare all'Atalanta. - Addio Inter, per Samaden c'è l'Atalanta: Roberto Samaden è pronto a lasciare l'Inter. Dopo 33 anni in nerazzurro, s… - Roberto #Samaden, dopo 33 anni di #Inter, è pronto a indossare una nuova divisa nerazzurra. L'ormai ex d…