Salvatores | «Scelsi il cinema quando mi diagnosticarono la leucemia Mi avevano dato 4 anni di vita»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 marzo 2023) Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni di Gabrieledal Bif&st di Bari. Il regista premio Oscar ha raccontato come si è avvicinato al mondo del. Il merito è stato di una diagnosi medica sbagliata.aveva 30, infatti, nel 1980, gli dissero che aveva lae che gli restavano pochida vivere. «Ero ricoverato in ospedale, il medico mi disse che avevo 4 o 5di. Per fortuna non era vero».continua: «Mi dissi, se esco da qui faccio quello che mi piace veramente, il. Ho sacrificato la miaprivata, e il desiderio di avere un figlio. Hitchcock una volta disse: per la gente un film è solo un film, per me è la ...