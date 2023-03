Salt Bae ci riprova a conquistare il pubblico con un hamburger “popolare” Ma tutti lo inchiodano ancora a quel conto stellare esibito ad Abu Dhabi – Il video

(Di domenica 26 marzo 2023) Nusret Gökçe, in arteBae, il macellaio turco proprietario di una catena di 22 steak house di lusso in 7 paesi del mondo, ciilsocial alle origini delle sue fortune dopo la brutta caduta di stile avuta a novembre scorso quando pubblicò ilda 161 mila euro a un tavolo del suo ristorante di Abucommentando: «la qualità non è mai cara». Undove erano elencate bistecche coperte da oro alimentare che costavano 2.370 euro l’una e cinque bottiglie di vino Petrus pagate 86 mila euro.su cui ha ironizzato recentemente il comico e regista Leonardo Pieraccioni in undiventato virale dove proponeva di mettere mezza braciola dorata nella doggy bag all’uscita del ristorante per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: La mossa di Salt Bae per recuperare pubblico dopo le polemiche sugli scontrini salatissimi - giusev76 : RT @Open_gol: La mossa di Salt Bae per recuperare pubblico dopo le polemiche sugli scontrini salatissimi - Open_gol : La mossa di Salt Bae per recuperare pubblico dopo le polemiche sugli scontrini salatissimi - Safro110351 : RT @FrancoBechis: Salt Bae ci riprova, ma non riesce a tirarsi su dopo il conto d'oro (161 mila euro) nel suo locale a Dubai. Quella del ma… - abitudinario : RT @FrancoBechis: Salt Bae ci riprova, ma non riesce a tirarsi su dopo il conto d'oro (161 mila euro) nel suo locale a Dubai. Quella del ma… -

Nusret Gökçe , in arte, il macellaio turco proprietario di una catena di 22 steak house di lusso in 7 paesi del mondo, ci riprova a conquistare il pubblico social alle origini delle sue fortune dopo la brutta ...Così trita e mischia aglio, basilico e pinoli, aggiungendo poi parmigiano, pecorino e un pizzico di sale, imitando il famosissimo chef. L'aspetto del preparato finito non sembra molto ...Ma anche qui con una mossa che non passa inosservata: quella dello chef e influencer. Il risultato non sembra particolarmente invitante. Ma come dice Damiano a un certo punto del video: "...

Salt Bae ci riprova a conquistare il pubblico con un hamburger ... Open

Il popolare comico toscano commenta un conto da 160mila euro pagato in uno dei ristoranti del noto chef turco, che presto arriverà in Italia. Vediamo com’è andata, nella nuova puntata di Post Pranzo.Leonardo Pieraccioni ironizza in un video pubblicato su Instagram riguardo al conto da 160mila euro al ristorante dello chef stellato Salt Bae.