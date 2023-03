Russia: polizia, 'esplosione nella regione di Tula causata da drone ucraino' (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) - Un'esplosione nella città di Kireevsk, nella regione russa di Tula, è stata causata da un drone. Lo ha detto alla Tass un portavoce delle forze dell'ordine locali. "L'esplosione nella regione di Tula è stata causata da un aereo senza pilota da ricognizione tattica", ha precisato la fonte. "L'esplosione nella città di Kireevsk nella regione di Tula è stata causata da un velivolo senza pilota ucraino Tu-141 Strizh. Il drone era imbottito di sostanze esplosive", ha aggiunto. Secondo il call center locale per le emergenze, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) - Un'città di Kireevsk,russa di, è statada un. Lo ha detto alla Tass un portavoce delle forze dell'ordine locali. "L'diè statada un aereo senza pilota da ricognizione tattica", ha precisato la fonte. "L'città di Kireevskdiè statada un velivolo senza pilotaTu-141 Strizh. Ilera imbottito di sostanze esplosive", ha aggiunto. Secondo il call center locale per le emergenze, ...

