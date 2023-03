Russia: Peskov, 'colloqui inaspettatamente lunghi fra Xi e Putin segno di fiducia fra i leader' (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) - "Certamente, sono stati eventi inaspettatamente lunghi. Ma dimostrano lo stato d'animo dei due leader e il loro spirito di fiducia reciproca". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista sul canale televisivo Rossiya-1, rispondendo a una domanda sui colloqui informali tra Vladimir Putin e Xi Jinping nel primo giorno di visita del presidente cinese a Mosca. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) - "Certamente, sono stati eventi. Ma dimostrano lo stato d'animo dei duee il loro spirito direciproca". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitryin un'intervista sul canale televisivo Rossiya-1, rispondendo a una domanda suiinformali tra Vladimire Xi Jinping nel primo giorno di visita del presidente cinese a Mosca.

