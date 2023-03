Russia: Mosca valuta esplorazione Marte dopo l'interruzione della collaborazione con l'Esa (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) - "Gli specialisti della società statale Roscosmos e dell'Accademia delle scienze russa stanno studiando la possibilità di esplorare Marte, tenendo conto delle basi del progetto ExoMars 2022". Lo ha detto alla TASS un rappresentante di Roscosmos. In precedenza, l'Agenzia spaziale europea (Esa) aveva rifiutato le proposte della Russia di lanciare la missione ExoMars nel 2024 o nel 2026, ha specificato la società statale. "Considerando che l'intera scienza mondiale ha perso la missione ExoMars-2022, e anche che gli strumenti scientifici russi (Adron-Rm e Isem) installati sul rover europeo della missione ExoMars-2022 saranno smantellati nell'ambito della reciproca restituzione delle attrezzature, possiamo solo augurare ai nostri colleghi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023), 26 mar. (Adnkronos) - "Gli specialistisocietà statale Roscosmos e dell'Accademia delle scienze russa stanno studiando la possibilità di esplorare, tenendo conto delle basi del progetto ExoMars 2022". Lo ha detto alla TASS un rappresentante di Roscosmos. In precedenza, l'Agenzia spaziale europea (Esa) aveva rifiutato le propostedi lanciare la missione ExoMars nel 2024 o nel 2026, ha specificato la società statale. "Considerando che l'intera scienza mondiale ha perso la missione ExoMars-2022, e anche che gli strumenti scientifici russi (Adron-Rm e Isem) installati sul rover europeomissione ExoMars-2022 saranno smantellati nell'ambitoreciproca restituzione delle attrezzature, possiamo solo augurare ai nostri colleghi ...

