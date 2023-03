Russia | le faide interne tra gli oppositori di Putin L’isolamento voluto di Navalny e gli esili forzati o il carcere per chi è contro lo zar

(Di domenica 26 marzo 2023) La scorsa settimana, i media di opposizione russa sono stati scossi da uno scandalo su un’ennesima indagine della Fondazione Anti-corruzione (Fbk) fondata da Alexei, l’oppositore didetenuto in una regime severo a Melekhovo. Ma questa volta l’indignazione non è stata diretta, come al solito, alla persona indagata, ma agli stessi alleati di. Sta di fatto che Alexei Venediktov, il caporedattore della principale radio di opposizione inEkho Moskvy (chiusa dalle autorità un anno fa) che da tempo critica il Cremlino e si oppone apertamente alla guerra in Ucraina, è stato accusato di corruzione: i membri della Fbk affermano che l’ufficio del sindaco di Mosca ha pagato a Venediktov quasi 700 milioni di rubli per aiutare a falsificare le elezioni della Duma di Stato del ...

Sono comportamenti impensabili nelle gerarchie di unache storicamente ha sempre lavato i panni in casa. I video della Wagner hanno fatto crollare uno dei punti di forza che Putin offriva al ...Un uomo arrivato dalla, accusato di essere un addestratore di manifestanti, è stato arrestato. Altri 25 sono stati interrogati e sette di loro sono finiti in manette grazie al lavoro di un ...... Zakharova ha sottolineato che malgrado letra 'élite' del Cremlino non meglio precisate, il ... La città orientale ucraina rappresenta l'obiettivo principale dellada oltre sette mesi. ...

In risposta alle accuse, Venediktov ha reso pubblico il fatto che il capo della Fbk, Leonid Volkov, aveva segretamente inviato delle lettere alla Commissione europea chiedendo di revocare le sanzioni