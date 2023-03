Russia: “Esplosione a 240 km da Mosca per drone Ucraina” (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia denuncia un attacco dell’Ucraina che con un drone sarebbe arrivata a colpire a circa 240 km da Mosca. Un’Esplosione avrebbe provocato il ferimento di 3 persone nella regione russa di Tula, a sud della capitale, come riferisce l’agenzia Tass. “L’Esplosione nella città di Kireyevsk, nella regione di Tula, è stata provocata da un drone ucraino Tu-141 Strizh. Il drone era dotato di esplosivo”, le parole di un portavoce delle agenzie di sicurezza locali alla Tass. “Frammenti del drone sono stati recuperati”, aggiunge. Secondo la Tass, “due giovani sono stati feriti dai detriti e una terza persona ha riportato lievi danni”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladenuncia un attacco dell’che con unsarebbe arrivata a colpire a circa 240 km da. Un’avrebbe provocato il ferimento di 3 persone nella regione russa di Tula, a sud della capitale, come riferisce l’agenzia Tass. “L’nella città di Kireyevsk, nella regione di Tula, è stata provocata da unucraino Tu-141 Strizh. Ilera dotato di esplosivo”, le parole di un portavoce delle agenzie di sicurezza locali alla Tass. “Frammenti delsono stati recuperati”, aggiunge. Secondo la Tass, “due giovani sono stati feriti dai detriti e una terza persona ha riportato lievi danni”. L'articolo proviene da Italia Sera.

