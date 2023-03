Russia e Cina si trovano anche nell’Artico

(Di domenica 26 marzo 2023) “È molto simbolico che la vostra visita di lavoro avvenga proprio negli stessi giorni in cui la delegazione governativa del leader della Repubblica Popolare Cinese è a Mosca per un colloquio”, ha detto il governatore dell’Okrug autonomo di Nenets, Yuri Bezdudny, nel discorso di benvenuto ai suoi visitatori arrivati da Pechino. “Questi colloqui sono una conferma del fatto che laè un nostro partner strategico”, ha sottolineato Bezdudny, marcando come l’Artico – la regione in cui si affaccia Nenets – sia uno degli elementi del dialogo aperto tra Mosca e Pechino, rinvigorato dalla visita del leader cinese Xi Jinping per incontrare Vladimir Putin al Cremlino. I mega-progetti in ballo La delegazione cinese accolta nellasettentrionale comprendeva i rappresentanti di un’importante società di ingegneria specializzata nella costruzione e nello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Russia e Cina stanno facendo un lavoro di ricucitura rapporti fra Paesi arabi e musulmani che creerà un blocco asia… - michele_geraci : Oggi durante una serie di meeting a #Shanghai con analisti politici, alla mia domanda: “Ma la #Cina in che rappor… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia ma se lo facesse questo… - S3b4st14nP : RT @silupescu: 21 marzo-Russia e Cina dichiarano: no alla dislocazione di armi nucleari fuori dai confini nazionali; 25 marzo-Putin dichiar… - martinschulthes : @jacopo_iacoboni affascinante la paura che incute un rapprochement tra Cina e Russia (dopo quello Cina+India, Russi… -

E se a Ottawa Joe Biden ha che lanon ha finora fornito nessuna arma alla, "ma non è detto che non lo farà in futuro", Zelensky ha sostenuto che lanon si è proposta a Kiev come ...leggi anche Perché lanon vuole la pace in Ucraina: quali interessi ha a mantenere Putin al potere Embargo aggirato per acquistare il legno dalla: i dati L'Italia ha aggirato l' embargo ...IL RITIRO DELLA FRANCIA DALL'AFRICA HA LASCIATO SPAZIO ALLAE ALLALa ragione è da ricercare nell'arretramento dell'influenza europea e, segnatamente, francese, dal continente africano. "...

Russia-Cina, in Africa “l’amicizia senza limiti” mostra crepe Il Fatto Quotidiano

Nel solito gioco di scarico delle responsabilità, il presidente russo dice che non si tratta di una scelta insolita e precisa che non saranno trasferite le armi nucleari in dotazione a Mosca, ma che ...(Adnkronos) – La Russia risponde al Regno Unito per l’invio di proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina dispiegando in Bielorussia saranno dieci aerei che possono portare armi nucleari tattiche.