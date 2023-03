Russia-Cina: Putin, 'non stiamo creando alleanza militare' (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) - Russia e Cina stanno sviluppando una cooperazione anche sul piano militare, ma questa "non è un'alleanza militare". Lo ha sottolineato presidente russo Vladimir Putin, parlando al canale televisivo Rossiya-24. "Questo è assolutamente falso", ha risposto quando gli è stato chiesto se la cooperazione tra Mosca e Pechino rappresentasse una minaccia per l'Occidente. "Non stiamo creando alcuna alleanza militare con la Cina. Sì, collaboriamo anche in materia tecnico-militare, non lo nascondiamo, ma è tutto trasparente, non c'è nulla di segreto", ha detto Putin, aggiungendo che nell'ambito della cooperazione militare con Pechino ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Mosca, 26 mar. (Adnkronos) -stanno sviluppando una cooperazione anche sul piano, ma questa "non è un'". Lo ha sottolineato presidente russo Vladimir, parlando al canale televisivo Rossiya-24. "Questo è assolutamente falso", ha risposto quando gli è stato chiesto se la cooperazione tra Mosca e Pechino rappresentasse una minaccia per l'Occidente. "Nonalcunacon la. Sì, collaboriamo anche in materia tecnico-, non lo nascondiamo, ma è tutto trasparente, non c'è nulla di segreto", ha detto, aggiungendo che nell'ambito della cooperazionecon Pechino ...

