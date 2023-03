Ruggeri Super Sayan come Goku | la parodia social dell’Atalanta a tema Dragon Ball Z

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 marzo 2023) Lanei confronti di un Matteoversione: il tutto aZ La maggior parte della gente amaZ, e costoro almeno una volta nella loro infanzia hanno sognato di diventare. In casa Atalanta colui che è riuscito a trasformare questo sogno in realtà è stato l’esterno Matteo. Per eseguire una partita così perfettaquella contro l’Empoli aveva bisogno di diventare il leggendario, e la società nerazzurra tramite il suo profilo ...