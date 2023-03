Rugby, Top 10: il Petrarca torna in vetta, passo falso di Colorno nella corsa playoff (Di domenica 26 marzo 2023) Si è chiusa la quindicesima giornata del massimo campionato italiano di Rugby e nei posticipi di domenica sono scese in campo Petrarca Padova-Lyons Piacenza e Colorno-Viadana. Due sfide interessanti in chiave playoff. Vediamo come è andata. I campioni d’Italia in carica hanno superato con il risultato di 38-24 i Lyons in un match che la squadra di Marcato sembrava poter chiudere dopo un buon primo tempo, ma nella ripresa Piacenza rimonta, ribalta il risultato sul 19-24 e i padroni di casa devono segnare tre mete nel finale per tornare in vetta. Finale di match decisivo anche a Colorno, dove i padroni di casa buttano via la chance di entrare in zona playoff, facendosi rimontare dal 28-10 e, in doppia inferiorità, subiscono tre mete in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Si è chiusa la quindicesima giornata del massimo campionato italiano die nei posticipi di domenica sono scese in campoPadova-Lyons Piacenza e-Viadana. Due sfide interessanti in chiave. Vediamo come è andata. I campioni d’Italia in carica hanno superato con il risultato di 38-24 i Lyons in un match che la squadra di Marcato sembrava poter chiudere dopo un buon primo tempo, maripresa Piacenza rimonta, ribalta il risultato sul 19-24 e i padroni di casa devono segnare tre mete nel finale perre in. Finale di match decisivo anche a, dove i padroni di casa buttano via la chance di entrare in zona, facendosi rimontare dal 28-10 e, in doppia inferiorità, subiscono tre mete in ...

