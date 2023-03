Rugby | Sei Nazioni donne Azzurre sconfitte 22 - 12 dalla Francia

(Di domenica 26 marzo 2023) Esordio combattuto, a Parma, per le giocatrici allenate da Raineri. PARMA - Esordio con sconfitta per l'Italfemminile nel Sei2023. A Parma, ledel ct Raineri si sono arrese alla ...

I primi sessanta minuti mostrano un' Italia organizzata e capace di tenere ampiamente botta alla proposta di gioco francese , come testimonia il 12 - 15 (frutto anche delle mete di Giada Franco e ...

I primi sessanta minuti mostrano un'Italia organizzata e capace di tenere ampiamente botta alla proposta di gioco francese, come testimonia il 12-15 (frutto anche delle mete di Giada Franco e Alyssa D ...Nella prima giornata del TikTok Women’s Six Nations al “Lanfranchi” di Parma l’Italia debutta nel Torneo 2023 ed entra nell’era della gestione tecnica di Giovanni Raineri con una sconfitta per 12-22 c ...