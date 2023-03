Rugani messo ai margini: il suo addio sblocca una grande trattativa (Di domenica 26 marzo 2023) Daniele Rugani è pronto a salutare la Juventus in estate, con il difensore che permetterebbe ai bianconeri di fiondarsi su un campione. Non è mai sbocciato l’idillio d’amore tra Daniele Rugani e la Juventus, con le parti che sembrano essere ormai sempre più lontane. C’era stato un riavvicinamento all’inizio del 2022 con qualche buona partita, ma a oltre un anno non ha saputo confermarsi. Daniele Rugani (Fonte: LaPresse)Il contratto di Rugani andrà in scadenza nel 2024, dunque ha solo un anno di tempo la Vecchia Signora che capire cosa farne del suo futuro. Nonostante sia stato acquistato nel 2015 solamente per 5 milioni di euro dall’Empoli, nessuna società vuole perdere un giocatore a parametro zero. La situazione del difensore toscano sembra essere perfetta per tentare una buona plusvalenza, anche se i suoi prestiti ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 marzo 2023) Danieleè pronto a salutare la Juventus in estate, con il difensore che permetterebbe ai bianconeri di fiondarsi su un campione. Non è mai sbocciato l’idillio d’amore tra Danielee la Juventus, con le parti che sembrano essere ormai sempre più lontane. C’era stato un riavvicinamento all’inizio del 2022 con qualche buona partita, ma a oltre un anno non ha saputo confermarsi. Daniele(Fonte: LaPresse)Il contratto diandrà in scadenza nel 2024, dunque ha solo un anno di tempo la Vecchia Signora che capire cosa farne del suo futuro. Nonostante sia stato acquistato nel 2015 solamente per 5 milioni di euro dall’Empoli, nessuna società vuole perdere un giocatore a parametro zero. La situazione del difensore toscano sembra essere perfetta per tentare una buona plusvalenza, anche se i suoi prestiti ...

