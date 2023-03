Rubano portafogli con 10 euro per un “debito non saldato”: in due finiscono in carcere (Di domenica 26 marzo 2023) Pianico. Per recuperare un debito non saldato hanno rapinato un conoscente del portafogli, all’interno del quale c’erano 10 euro: rintracciati dai carabinieri sono però finiti in carcere qualche ora più tardi. Nella serata di sabato in piazza Don Ghitti a Pianico, un cittadino marocchino ha contattato il numero unico d’emergenza 112 per denunciare una rapina appena subita a opera di due cittadini indiani. Quando i militari del Norm di Clusone, competenti territorialmente, sono arrivati sul posto è stata la stessa vittima a dare indicazioni precise su chi fossero i suoi aggressori e a indirizzarli a casa di uno dei due. I carabinieri hanno così recuperato facilmente la refurtiva, poi riconsegnata al legittimo proprietario, e raccolto anche la sua testimonianza: avrebbe preso il ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 marzo 2023) Pianico. Per recuperare unnonhanno rapinato un conoscente del, all’interno del quale c’erano 10: rintracciati dai carabinieri sono però finiti inqualche ora più tardi. Nella serata di sabato in piazza Don Ghitti a Pianico, un cittadino marocchino ha contattato il numero unico d’emergenza 112 per denunciare una rapina appena subita a opera di due cittadini indiani. Quando i militari del Norm di Clusone, competenti territorialmente, sono arrivati sul posto è stata la stessa vittima a dare indicazioni precise su chi fossero i suoi aggressori e a indirizzarli a casa di uno dei due. I carabinieri hanno così recuperato facilmente la refurtiva, poi riconsegnata al legittimo proprietario, e raccolto anche la sua testimonianza: avrebbe preso il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertoinnocen9 : RT @AlfioBassetta: @EsercitoCrucian È incredibile come tutti stiano zitti ed impassibile . Ed il povero Staffelli a prendersi gli insulti .… - AlfioBassetta : @EsercitoCrucian È incredibile come tutti stiano zitti ed impassibile . Ed il povero Staffelli a prendersi gli insu… - BCooperlo : @FabioAstigiano @ultimora_pol Infatti le borsaggiatrici rubano il portafogli solo agli elettori di sinistra. Perché… - beard_333 : @cesco_78 Aggiungo: - Mi rubano il portafogli con i contanti, ciao ciao - Mi rubano il portafogli con le carte, le… - GrandCond1 : @cesco_78 Mi rubano telefono e portafogli per un mese sono praticamente fuori dalla società. -