Rrahmani e Di Lorenzo | Napoli | avanti insieme!

Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo sono vicinissimi al rinnovo di contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. In casa Napoli si pensa anche al futuro e non solo a quello immediata: il 2 aprile si ritorna a giocare con il Milan per un match dal profumo di scudetto, oltre che di anticipo di Champions League. Giuntoli e De Laurentiis stanno pensando ai rinnovi di contratto ed hanno già cominciato con le firme di Meret, Zerbin, Anguissa e Lobotka. Ma c'è ancora molto da fare, visto che ci sono giocatori il cui contratto scade nel 2024, come quello di Lozano e Zielinski ad esempio. Rinnovi Napoli: la situazione di Rrahmani e Di Lorenzo Nel 2024 scade anche il contratto di Rrahmani, difensore kosovaro arrivato in sordina a Napoli, ma ...

