Roma. Violenza sessuale dal fisioterapista, la paziente lo denuncia: condannato a oltre 2 anni (Di domenica 26 marzo 2023) Si era rivolto a un fisioterapista per risolvere un doloroso problema al tallone, senza sapere che sarebbe stata vittima di violenze sessuali. Il professionista, approfittando della sua condizione, aveva abusato della donna arrivando a effettuarle massaggi anche nelle parti intime. Per questi fatti il fisioterapista era stato imputato in un processo e dopo l’annullamento della prima sentenza, è arrivato il secondo pronunciamento – questa volta valido – del Palazzo di giustizia Romano. L’uomo è stato condannato a due anni e quattro mesi per Violenza sessuale. Che cosa è successo alla vittima degli abusi I fatti risalgono al 2011, quando a causa di un dolore al tallone la donna si rivolge a un medico dello sport che le prescrive di sottoporsi ad alcune sedute di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) Si era rivolto a unper risolvere un doloroso problema al tallone, senza sapere che sarebbe stata vittima di violenze sessuali. Il professionista, approfittando della sua condizione, aveva abusato della donna arrivando a effettuarle massaggi anche nelle parti intime. Per questi fatti ilera stato imputato in un processo e dopo l’annullamento della prima sentenza, è arrivato il secondo pronunciamento – questa volta valido – del Palazzo di giustiziano. L’uomo è statoa duee quattro mesi per. Che cosa è successo alla vittima degli abusi I fatti risalgono al 2011, quando a causa di un dolore al tallone la donna si rivolge a un medico dello sport che le prescrive di sottoporsi ad alcune sedute di ...

