(Di domenica 26 marzo 2023) Lui ha riconosciuto trenon suoi, per ottenere bonus bebè non dovuti, assegni temporanei e anche un reddito di cittadinanza maggiorato. Lei, invece, hadi essere completamente...

Per ottenere una serie di aiuti economici non dovuti ( bonus bebè e assegni temporanei ), il marito è arrivato a riconoscere tre figli non suoi. Accade a Roma, dove i giudici di piazzale Clodio si troveranno presto ad ascoltare l'incredibile storia dei due truffatori. La Procura di Roma ha firmato un avviso di conclusione delle indagini.

Roma, sposi truffatori per avere i sussidi: lei finta cieca, lui finto padre con tre figli ilmessaggero.it

commenta A Roma, due sposi sono indagati per falso e truffa. Lui, si sarebbe finto il padre di tre ...E ora la coppia di "sposi", entrambi truffatori professionisti, rischiano di finire a processo con l'accusa di falso in atto pubblico e, chiaramente, truffa. Stando a quanto racconta la giornalista ...