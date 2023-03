Roma: rinnovo automatico fino al 2024 per Matic (Di domenica 26 marzo 2023) La Roma, da qualche settimana, ha cominciato le trattative con i calciatori in scadenza per non farsi trovare impreparata e non perdere i propri pilastri. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, per la prosecuzione del rapporto con uno di essi è bastata la mateMatica. Infatti, Nemanja Matic rimarrà alla Roma anche nella prossima stagione, essendo scattata l’opzione di rinnovo autoMatico fino al 2024. Roma, rinnovo Matic: i dettagli del prolungamento Matic è arrivato alla corte di Josè Mourinho quest’estate a parametro zero, dopo 5 anni al Manchester United, firmando un contratto annuale. L’accordo con il club capitolino includeva una clausola di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 marzo 2023) La, da qualche settimana, ha cominciato le trattative con i calciatori in scadenza per non farsi trovare impreparata e non perdere i propri pilastri. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, per la prosecuzione del rapporto con uno di essi è bastata la matea. Infatti, Nemanjarimarrà allaanche nella prossima stagione, essendo scattata l’opzione dial: i dettagli del prolungamentoè arrivato alla corte di Josè Mourinho quest’estate a parametro zero, dopo 5 anni al Manchester United, firmando un contratto annuale. L’accordo con il club capitolino includeva una clausola di ...

