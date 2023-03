Roma, Padova e Verona: le città dei sindaci che si ribellano al governo e riconoscono i figli delle coppie omogenitoriali (Di domenica 26 marzo 2023) Padova, Roma, Verona. Dopo Milano anche altre città prendono le difese dei figli delle coppie omogenitoriali. Il primo a schierarsi contrario è stato Beppe Sala. Il sindaco del capoluogo lombardo ha detto chiaramente di non essere d’accordo con la decisione del ministero dell’Interno di Interno di interrompere la trascrizione degli atti di nascita delle famiglie dei figli di coppie omogenitoriali. A quella del primo cittadino meneghino, si sono aggiunte le voci di tanti altri omologhi in giro per l’Italia. Oltre alla bacchettata dell’Ue, che ha ricordato all’esecutivo che tutti i Paesi dell’Unione devono riconoscere i diritti dei figli delle ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023). Dopo Milano anche altreprendono le difese dei. Il primo a schierarsi contrario è stato Beppe Sala. Il sindaco del capoluogo lombardo ha detto chiaramente di non essere d’accordo con la decisione del ministero dell’Interno di Interno di interrompere la trascrizione degli atti di nascitafamiglie deidi. A quella del primo cittadino meneghino, si sono aggiunte le voci di tanti altri omologhi in giro per l’Italia. Oltre alla bacchettata dell’Ue, che ha ricordato all’esecutivo che tutti i Paesi dell’Unione devono riconoscere i diritti dei...

