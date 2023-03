Roma, nuovo accordo Ama-Sindacati: stretta sui ‘finti malati’, prepensionamento e nuove assunzioni (Di domenica 26 marzo 2023) L’Ama era finita sotto i riflettori a causa dell’eccessivo numero di netturbini ‘inidonei’ a svolgere attività in strada. Alcuni optavano per i certificati di malattia, altri semplicemente per l’inidoneità a svolgere lavori pesanti. Solo qualche tempo fa, Ama, nello scegliere il pugno duro aveva deciso di sospendere i ‘finti malati’. Ben 83. Ora è stata diffusa dal Comune stesso, la notizia di un nuovo accordo siglato tra la società che gestisce la raccolta dei rifiuti e i Sindacati: ‘per puntare al ricambio generazionale e al recupero di efficienza del personale’. Il nuovo accordo Ama-Sindacali La novità risale a qualche giorno fa, quando è stato deciso che ‘Tutti gli addetti, che in precedenza erano stati giudicati dalle commissioni mediche temporaneamente “inidonei” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) L’Ama era finita sotto i riflettori a causa dell’eccessivo numero di netturbini ‘inidonei’ a svolgere attività in strada. Alcuni optavano per i certificati di malattia, altri semplicemente per l’inidoneità a svolgere lavori pesanti. Solo qualche tempo fa, Ama, nello scegliere il pugno duro aveva deciso di sospendere i. Ben 83. Ora è stata diffusa dal Comune stesso, la notizia di unsiglato tra la società che gestisce la raccolta dei rifiuti e i: ‘per puntare al ricambio generazionale e al recupero di efficienza del personale’. IlAma-Sindacali La novità risale a qualche giorno fa, quando è stato deciso che ‘Tutti gli addetti, che in precedenza erano stati giudicati dalle commissioni mediche temporaneamente “inidonei” ...

