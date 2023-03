Roma. Lui finge di essere papà di 3 figli, lei di essere cieca: sposini truffatori per percepire i sussidi (Di domenica 26 marzo 2023) Per percepire il bonus bebè e la pensione di invalidità una coppia di sposini a messo in piedi una vera e propria truffa. Il papà, o presunto tale, ha riconosciuto tre figli non suo, mentre la consorte ha finto di essere cieca. Ora la Procura di Roma ha concluso le indagini a loro carico e ora la coppietta rischia di finire a processo per truffa e falso. Il finto papà ha riconosciuto tre figli per poter usufruire dei benefici economici La storia inizia ormai quattro anni fa, e a ripercorrerla è Il Messaggero che racconta come l’uomo, raggiunge l’ospedale San Giovanni per riconoscere un bimbo appena nato, Paolo. Questo accadeva a novembre del 2016 e ancora una volta e dicembre e a febbraio dello stesso anno. Tutto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023) Peril bonus bebè e la pensione di invalidità una coppia dia messo in piedi una vera e propria truffa. Il, o presunto tale, ha riconosciuto trenon suo, mentre la consorte ha finto di. Ora la Procura diha concluso le indagini a loro carico e ora la coppietta rischia di finire a processo per truffa e falso. Il fintoha riconosciuto treper poter usufruire dei benefici economici La storia inizia ormai quattro anni fa, e a ripercorrerla è Il Messaggero che racconta come l’uomo, raggiunge l’ospedale San Giovanni per riconoscere un bimbo appena nato, Paolo. Questo accadeva a novembre del 2016 e ancora una volta e dicembre e a febbraio dello stesso anno. Tutto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alberto86175368 : Zaniolo chiede la cessione alle SUE cifre (dopo 2 fischi meritati) la Roma rifiuta, lui non si fa convocare, scapp… - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: Lui si è attribuito tre figli non suoi. Lei ha ingannato persino i medici dell'Umberto I - matteovecciare1 : @LucaBizzarri io capisco il cringe, ma del resto se lui è così 'ragazzaccio de roma' con la testa tra i sogni ed i… - GraziellaVespa : RT @pattyfra1: MONICA FERRANTE - Roma ??NONNO LORIS??CERCA CASA?? Cane da pastore di 12 anni sano buono e socievole con tutti, gatti compresi… - CorriereCitta : Roma. Lui finge di essere papà di 3 figli, lei di essere cieca: sposini truffatori per percepire i sussidi -