Roma, la strana storia della falsa cieca e del finto padre: marito e moglie ladri di sussidi e bonus (Di domenica 26 marzo 2023) Lui si chiama Giordan H. Il 29 novembre del 2016 si è presentato all’ospedale Fatebenefratelli di Roma per dichiarare di essere il padre di Paolo, un bimbo appena nato. Ha fatto la stessa cosa a novembre e nel febbraio dell’anno successivo. Le dichiarazioni false vengono ribadite anche davanti all’Ufficiale di stato civile del Campidoglio. Poi presenta la dichiarazione dei redditi sostenendo di guadagnare mille euro al mese e di doversi fare carico dei tre figli. Infine arriva la richiesta per il bonus bebé all’Inps. Le somme vengono erogate fino a dicembre 2019 per un totale di 4.000 euro. Giordan H. riesce a portare a casa anche l’assegno temporaneo per i sussidi ai minori, scrive il Messaggero. Ovvero un altro migliaio di euro. La moglie Giulietta H. invece percepiva la pensione di invalidità ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Lui si chiama Giordan H. Il 29 novembre del 2016 si è presentato all’ospedale Fatebenefratelli diper dichiarare di essere ildi Paolo, un bimbo appena nato. Ha fatto la stessa cosa a novembre e nel febbraio dell’anno successivo. Le dichiarazioni false vengono ribadite anche davanti all’Ufficiale di stato civile del Campidoglio. Poi presenta la dichiarazione dei redditi sostenendo di guadagnare mille euro al mese e di doversi fare carico dei tre figli. Infine arriva la richiesta per ilbebé all’Inps. Le somme vengono erogate fino a dicembre 2019 per un totale di 4.000 euro. Giordan H. riesce a portare a casa anche l’assegno temporaneo per iai minori, scrive il Messaggero. Ovvero un altro migliaio di euro. LaGiulietta H. invece percepiva la pensione di invalidità ...

