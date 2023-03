Roma | imbratta con i pennarelli una colonna di San Pietro | denunciato clochard

(Di domenica 26 marzo 2023)è sempre più presa di mira da gente chei muri, ma anche i convogli dei treni. Un fenomeno troppo diffuso nella Capitale che contribuisce a diffondere un senso di degrado nella città. Quando poi a essere presi di mira sono monumenti, la situazione diventa inconcepibile. E proprio nel pomeriggio di ieri, sabato 25 marzo, in largo delto, un 42enne italiano, senza fissa dimora, è stato sorpreso dai Carabinieri della StazioneSanadre con un pennarello e dei gessetti colorati unadi piazza San. Ilè stato iscritto nel registro degli indagati per danneggiamento I militari hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato e hanno proceduto a iscriverlo nel registro degli indagati ...

Roma è sempre più presa di mira da gente che imbratta i muri, ma anche i convogli dei treni. Un fenomeno troppo diffuso nella Capitale che contribuisce a diffondere un senso di degrado nella città. Qu ...Ieri pomeriggio in largo del Colonnato, un 42enne italiano, senza fissa dimora, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione San Pietro ad imbrattare con un pennarello e dei gessetti colorati una c ...